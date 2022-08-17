李問「大黃魚戰隊」啟動拜票 馬祖徒步環島10圈

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民進黨連江縣長參選人李問（右）16日啟動徒步環島拜票，與南竿鄉民代表參選人李哲宇（左）揹著黃魚大氣球，徒步繞行南竿一圈共20公里；李問預計在馬祖各島徒步環島共10圈，爭取選民支持。（李問提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月17日

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（中央社記者王朝鈺連江縣17日電）民主進步黨連江縣長參選人李問與黨籍議員、鄉民代表和村長參選人組成「大黃魚戰隊」，昨天啟動徒步環島拜票，預計在馬祖各島徒步環島共10圈，爭取選民支持。

李問今天在臉書（Facebook）表示，昨天和南竿鄉民代表參選人李哲宇揹著黃魚大氣球，徒步繞行南竿一圈共20公里，他們採取逆時針方向，早上6時從介壽村獅子市場出發，途經復興、福沃、清水、珠螺、馬港，中午在津沙休息過後，下午再走往仁愛，晚間由中央大道返回介壽村。

李問說，大黃魚戰隊是團體戰，推出10名參選人聯合出擊，在每個島嶼為馬祖鄉親服務。計劃走遍馬祖4鄉5島每個角落，積極爭取每位鄉親的選票，所以，每個島嶼有幾名參選人，他就會環島幾圈。

南竿預計走4圈，每圈20公里；北竿走2圈，每圈15公里；東引走2圈，每圈15公里；東莒走1圈，每圈10公里；西莒走1圈，每圈10公里，計劃在4個月內達成，預計11月26日投票日以前，徒步走完共160公里。

李問說，昨天一路上李哲宇也貢獻在道路工程方面的專業，對於人行道的規劃和設計，提出良好的建議，讓自己相當佩服，很高興有機會透過環島過程從行人的角度，檢視地方建設的品質。

李問表示，昨天走了一整天，和2年前參選立委時比較不一樣的是，沿路遇到很多朋友停下來和他們聊天，不僅加油打氣，也對縣政發展提供許多寶貴建言，晚間6時回到介壽村時，雖然身體有些疲倦，卻收穫滿滿。（編輯：李錫璋）1110817