開學前加強疫苗接種 高市開47處施打站

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）開學在即，高市衛生局今、明2天增開12站社區疫苗接種站，可現場登記；23日至26日也於35所學校開設校園接種站，呼籲兒童盡速接種第2劑疫苗，加強校園群體免疫防火牆。

因應疾管署示警COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron BA.4、BA.5變異株可能已造成北部社區疫情流行，高雄市長陳其邁昨天召集專家會議討論校園防疫相關措施，指示衛生局及教育局應儘速加強催種疫苗，並且儘速就近開設接種站。

陳其邁指出，5到11歲兒童可接種第2劑疫苗者，鼓勵應儘速接種，可提升自身的抗體效價、降低MIS-C風險，並且增進校園群體免疫防火牆的效果。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，在今、明2天，增開12站社區疫苗接種站，可上網預約，也開放現場登記接種；23日至26日，也於35所學校開設校園接種站，家長可就近選擇適合的接種站施打疫苗。

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衛生局呼籲，依據丹麥研究，「接種疫苗可有效降低17歲以下族群發生小兒多發系統發言症候群（MIS-C）風險」，目前距離開學約2週，提醒家長現在儘速協助家中子女預約打疫苗，開學前產生才會產生抗體保護力。

此外，為落實開學防疫，高市府跨局處全面整備，教育局將督導各校，搭配環保局落實校園室內外環境清消，並盤點口罩、快篩試劑、消毒酒精等防疫物資，在開學前先召開防疫會議，確認開學後各處室分工及整備各項防疫措施，務必做到讓學生安心、家長放心。（編輯：黃世雅）1110820