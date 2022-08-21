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戴竹基金會揪團送暖 盼助弱勢安心上學

2022/8/21 17:03
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）康那香企業董事長戴榮吉成立的戴竹基金會長期關注弱勢學生就學，今天在台南市將軍區舉辦助學金及單車捐贈儀式，總價值超過新台幣100萬元，台南市長黃偉哲回贈感謝狀肯定。

戴竹基金會今天在戴榮吉故居將軍區牛園舉辦「快樂迎開學．背書包上學去」助學金捐贈活動，結合多個獅子會及公益團體資源，捐贈北台南家扶中心升小一學童的書包、文具禮盒及每人1000元助學金；及北台南、南台南、嘉義及雲林家扶中心升國一學子的200輛腳踏車、安全帽及每人1000元助學金。

台南市政府教育局提供資料指出，基金會另外提供台南二中、北門高中、將軍區及佳里區國中小學助學金，透過與戴竹基金會的公私協力模式，加碼補助照顧弱勢學生，協助他們專注課業，安心就學。

黃偉哲出席代表受贈單位接受，並回贈感謝狀給戴榮吉，黃偉哲說，戴榮吉長期的善心義舉，多面向造福回饋社會，對於弱勢學生在教科書、午餐費、獎學金等有相關補助，令人敬佩，也藉此號召社會各界踴躍投入資源，一起扶助弱勢學生安心就學。

高齡90歲的戴榮吉表示，因自己小時候經歷過求學辛苦歷程，事業有成後就希望把這份貼心關注到弱勢學子身上。

台南市教育局指出，戴竹基金會在暑假開學前發放助學金已行之有年，希望協助弱勢家庭不用擔心學費問題，並期勉受獎學生抱持感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助的弱勢學生，將小愛化為大愛，一直傳承下去。（編輯：謝雅竹）1110821

黃偉哲
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