竹市消防電子化簿冊 實現無紙辦公

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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）新竹市消防局簿冊電子化系統今天正式上線，消防局長李世恭說，透過簿冊電子化系統簡化文書作業、節省倉儲空間，實現無紙化辦公環境，展現新竹科技城市的優勢。

新竹市消防局今天發布新聞稿指出，根據消防局統計，每年光外勤使用的出入登記簿及工作紀錄簿，約耗費3萬張紙本，未來改以電子化，能大幅減少使用紙張。

代理市長陳章賢表示，消防局人員執行勤務耗費體力之外，返隊還得排隊輪流簽寫簿冊，既不便利又耗時，現在透過簿冊電子化來簡化操作，縮短文書工作時間，減輕查找歷史或大量資料負擔。

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李世恭說，這次簿冊電子化系統介面接上119救災救護指揮派遣系統，可自動將案件類別、日期、時間及地址直接導入簿冊電子化系統，讓外勤不必擔心漏填相關資料，能由系統快速且準確地記錄各項出勤紀錄，更可透過系統即時查詢各項出入資料。

竹光分隊分隊長林靖亞表示，簿冊電子化後，大多案件已不需要人力負責繕寫及檢核，返隊排隊輪流寫簿冊的情景亦不復出現，也不用操煩文件櫃不夠空間存放，更重要的是，從重複繁雜的文書作業解放了，有了更多時間提升自身專業技能。（編輯：張銘坤）1110822