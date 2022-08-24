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因疫情延宕2年多 台中李方艾美酒店29日起試營運

2022/8/24 17:06（8/24 17:16 更新）
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受COVID-19疫情影響，延宕2年多營運的台中李方艾美酒店宣布，29日起試營運，24日起到26日推出首波快閃優惠活動，前100名預訂8月29日到9月29日平日入住的旅客，可享經典客房優惠價搶先體驗。中央社記者郝雪卿攝 111年8月24日
受COVID-19疫情影響，延宕2年多營運的台中李方艾美酒店宣布，29日起試營運，24日起到26日推出首波快閃優惠活動，前100名預訂8月29日到9月29日平日入住的旅客，可享經典客房優惠價搶先體驗。中央社記者郝雪卿攝 111年8月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）受COVID-19疫情影響，延宕2年多營運的台中李方艾美酒店，今天宣布29日起試營運，今天起到26日推出首波快閃優惠，提供搶先體驗。

位於台中市中區舊商圈的李方艾美酒店，原址是金沙百貨大樓，1999年開幕的金沙百貨，受921地震影響經營不理想而結束營業，中間歷經波折，由李方酒店集團買下大樓，並從2015年進行內部整修。

原訂2020年7月試營運的李方艾美酒店，於同年4月不敵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，宣告無限期暫緩籌備並資遣員工。在地方殷殷期待下，在延宕800多天後，李方酒店管理集團今天舉辦記者會，宣布29日起試營運。

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李方酒店管理集團副董事長李奇璋表示，很高興宣布台中李方艾美酒店開業，見證艾美品牌進駐台中，數十年來，這座建築是台中的知名地標，這次開幕同時也照亮中台灣的旅遊發展，團隊將致力為參訪台中的旅客帶來最佳住宿體驗。

台中李方艾美酒店駐店副總經理張芸愷指出，酒店總樓高25層，1到24樓規劃酒店各式設施及客房，總計228間客房，客房最小坪數自13坪起，今天起到26日推出首波快閃優惠活動，前100名預訂8月29日到9月29日平日入住的旅客，可享經典客房優惠價搶先體驗。（編輯：郭諭儒）1110824

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