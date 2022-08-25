澎湖菜園廢棄蚵殼處理問題 成為縣長選戰攻防

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖縣政府發言人陳其育25日表示，馬公市菜園蚵殼堆置8220立方公尺，地方民代及民眾接連向縣府反映，縣府在2年前已補助經費清理，但市長葉竹林放任蚵殼堆置場散發惡臭、孳生病菌，漠不關心環境品質及鄉親健康。葉竹林則透過競總回應，31日將舉行記者會，針對處理始末提出完整證據，對外說清楚。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣25日電）澎湖縣府今天指控，2年前補助市公所250萬清蚵殼，但馬公市長葉竹林屢以經費不足等理由，延遲發包作業，放任蚵殼堆置散發惡臭。縣長賴峰偉指示相關單位接手儘速處理；葉竹林將在31日對外說明。

澎湖縣政府發言人陳其育今天表示，針對馬公市長葉竹林延宕清理菜園堆積蚵殼，嚴重影響環境衛生及整潔，縣長賴峰偉指示縣府環保局、農漁局接手處理，以最快速度處理蚵殼，不容市政怠惰損及民眾健康。

陳其育表示，菜園蚵殼堆置8220立方公尺，地方民代及民眾接連向縣府反映，縣府在2年前，早已補助馬公市公所250萬元清理，但葉竹林放任蚵殼堆置場散發惡臭、孳生病菌，漠不關心環境品質及鄉親健康，其行徑如同「躺平市長」。

陳其育指出，白沙鄉講美村一樣有蚵殼堆置問題，但白沙鄉2年前就已完成清運，馬公市菜園蚵殼至今不動如山，為何白沙能，馬公不能？事實上，蚵殼問題沒有不同，不同的是白沙鄉長宋萬富積極處理，葉竹林則一再找理由推託辦理。

陳其育說明，賴峰偉民國108年應宋萬富、議員魏長源等人安排至白沙會勘棄置蚵殼，當場同意編列經費補助白沙鄉公所。事後，白沙鄉公所自行規劃清除計劃，並在縣府環保局、工務處協助下運至赤崁村土資場回填，109年即全數清除，當初編列200萬元經費，最後還剩下30萬元，處理成效獲鄉親高度好評。

陳其育說，反觀109年12月議會通過縣府補助馬公市所250萬元清運菜園蚵殼經費，並附帶同意如果經費不足可再追加，但葉竹林屢次以經費不足等理由，延遲發包作業。

陳其育表示，馬公市菜園蚵殼清運進度，葉竹林遲至110年8月11日才完成發包，過程中又一度指稱蚵殼為「一般事業廢棄物」，要求縣府處理，但環保署函釋牡蠣養殖個體戶產生的蚵殼為「一般廢棄物」，另依澎湖縣廢棄物清理辦法清運執行機關為鄉市公所無誤。

陳其育表示，馬公菜園蚵殼一拖再拖，葉竹林今年7月12日兩手一攤，發函縣府表明不再執行菜園蚵殼清運，賴峰偉與相關單位研議，決定「市長不做，縣長來做」，並指示農漁局、環保局接手處理，以最快速度去化蚵殼，還給菜園民眾一個乾淨的家園。

葉竹林也透過競選總部回應，31日將舉行記者會，對於菜園蚵殼處理始末，提出完整證據，對外說清楚講明白。（編輯：黃世雅）1110825