台鐵鬼頭刀便當花蓮站開賣 每天限量50份

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）台鐵局響應台灣永續海洋運動，選用有生態標章認證的鬼頭刀漁獲，推出「鬼頭刀便當」，今天起至9月30日獨家在花蓮車站開賣，每天限量50個，單筆買5份以上可提前預訂。

台鐵鬼頭刀特色便當今天上午10時30分在售票口前的「花蓮夢工場」正式販售，已有不少民眾排隊等待開賣。來自花蓮的林姓民眾一口氣買了6個，他說，沒吃過鬼頭刀入菜的便當，買給家人當午餐，一起嚐鮮。

台鐵附業營運中心總經理陳文川接受媒體聯訪指出，除了主打鬼頭刀作為主菜，副菜也選用花蓮在地農產品，如金針、蘆筍等，若特色便當銷售狀況不錯，有機會成為台鐵長銷便當品項。

陳文川說，台鐵攜手行政院農業委員會漁業署推出包括鰻魚、台灣鯛、鯖魚跟鬼頭刀等特色便當，目前持續跟漁業署洽談，未來每月份持續推出當季魚類便當，持續推動台灣漁業的永續發展。

台鐵鬼頭刀便當選用榮獲海洋之心生態標章漁業認證銀級的「台東新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」所捕撈的漁獲，行政院農業委員會漁業署副署長王正芳致詞指出，這批鬼頭刀捕撈及加工過程都符合永續、衛生安全標準，民眾可以安心食用。

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台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍說明，鬼頭刀是繁殖速度非常強的魚種，根據漁業署投入9年的科學研究及比對全球資料，目前鬼頭刀漁獲充沛，且台鐵選用友善船隊所捕漁貨，每買一個便當就是對新港漁民的支持，歡迎民眾多多揪團訂購。

台鐵鬼頭刀便當即日起至9月30日於花蓮車站獨家販賣，售價新台幣100元，每天上午11時30分開賣，每天限量50個，購買5份以上可前一天電話預約；販售期間買便當即贈L型資料夾、單筆買5份以上可換鬼頭刀T恤1件。（編輯：黃世雅）1110826