不再疫調難區分感染來源 中市府取消公務員染疫加碼

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市政府執行公務致染疫發慰問金，台中市議員今天指出，6月市府卻取消加碼補助，台中市衛生局表示，因為不再疫調，無從區分染疫因公或私，就沒有撥補。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台中市政府去年5月宣布執行公務致染疫，染疫者新台幣12萬元、隔離者3萬元補償金。民進黨籍台中市議員張玉嬿、王立任、謝志忠、張耀中、黃守達今天在市議會警消環衛業務質詢關心此議題。

張玉嬿指出，日前質詢說疫情還有高峰，慰問金不足時，應由二備金或追加預算來支應，市府也允諾。今年6月卻發文，該慰問金計畫溯自1月停止適用，她質疑，市府看到染疫嚴峻就跳票。

王立任、謝志忠表示，有確診公務員向服務處陳情，自認是執行防疫公務確診，卻沒法申請慰問金，感覺受騙了，市府應該說明清楚。

對此，衛生局長曾梓展表示，去年政策為清零，每1名確診者皆有疫調，因此清楚知道是否因公染疫。去年市府發給8名同仁，包含消防局4名，警察局4名，因接觸確診者而被隔離，1人3萬元，總共發出24萬元。

曾梓展指出，今年1月開始政策就非清零，沒有疫調，因此公務人員染疫是因家庭、朋友或因公無法區分，今年開始就沒有撥補。

衛生局也以文字補充說明，目前公務人員如因執行職務確診，得依公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，以及衛生福利部訂定「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」相關規定申請補助。（編輯：黃世雅）1110829