走訪觀霧、雪霸免自駕 竹縣啟動台灣好行觀霧線

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣政府今天宣布，台灣好行觀霧線明天正式通車，路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、觀霧等觀光景點，協助旅客走訪觀霧更為方便。

新竹縣政府舉辦通車記者會，縣長楊文科致詞時表示，台灣好行觀霧線明天正式通車，單程時間約180分鐘，沿途停靠新竹高鐵站、台鐵竹東站、軟橋社區、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心、觀霧山莊等，可節省民眾開車上山的力氣。

楊文科指出，目前台灣好行觀光8號觀霧線單日有上山、下山共4車次，8月中旬開放預約以來，已經預約超過8成，期望帶來更多觀光效益。

新竹縣議員張益生向中央社記者表示，原先觀霧線去年就爭取到經費，但沒有業者投標，幸好克服困難，順利由金牌客運承接此路線營運，希望民眾能多加介紹、行銷，帶動地方觀光發展。

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交通旅遊處長游志祥向中央社記者說，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，乘客數20人，原則採行預約搭乘，規劃每日往返共4班次，往程分別為上午7時10分、以及下午1時10分；返程發車時間則為上午10時10分與下午4時10分。

他表示，路線各站點為高鐵新竹站、台鐵竹東站，軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約180分鐘，單程票價新台幣300元，每班次皆規劃於五峰清泉休息停留約20分鐘。（編輯：方沛清）1110829