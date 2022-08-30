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新北城鄉局：板橋民權段都更分回戶沒有要標售

2022/8/30 11:48
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市城鄉局今天發布新聞稿表示，民進黨新北市長參選人林佳龍持續抹黑市府要賣將做社宅使用的板橋民權段都更分回戶，市府已多次重申「沒有要標售」。

針對連日遭控賣板橋社宅一事，新北城鄉局長黃國峰表示，板橋區民權段公辦都更的分回房舍，早在今年6月已對外說明「沒有要標售」，一切循程序逐步驗收點交，目前仍在實施者修繕階段，近日卻被刻意指控即將標售。

黃國峰表示，市府已多次重申「沒有要標售」，依舊無法讓林佳龍團隊停止造謠、說謊，甚至有媒體報導指稱有議員不具名喬裝買房，但所謂銷售人員說的內容盡是信口開河，與事實不符的話術，連社宅、國宅、合宜住宅都傻傻分不清楚，還企圖以假亂真，讓人不得不懷疑有自導自演之嫌。

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黃國峰表示，這則報導全程除了記者口白外，就只有一名經過變聲、不見人影的銷售人員以及樣品屋空景，信口開河，藉此入人於罪，此種手法不僅可惡，更顯可悲，不是無知，就是刻意造假、說謊。

黃國峰說，板橋區民權段公辦都更的「板橋來青」建案，因應分回房舍作為社會住宅使用，在設計上均有相應規劃，更要求實施者在出售分回戶數的合約上必須揭露同宗基地內含社會住宅的事實，資訊一定要公開透明，這些都是鐵證，「板橋來青」案的社宅就是沒有要標售。（編輯：李錫璋）1110830

黃國峰
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