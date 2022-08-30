民眾黨苗栗縣議員4選將聯合登記 柯爸柯媽助陣

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台灣民眾黨在苗栗縣推出4名縣議員參選人，30日由黨祕書長謝立功（前右4）、立法院黨團總召邱臣遠（前右5）、苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥（前右6）等人陪同辦理聯合登記，黨主席柯文哲的父母（前左3、4）也特地到場陪同，呼籲選民支持新興政黨人選。中央社記者管瑞平攝 111年8月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）民眾黨在苗栗縣推出4名縣議員參選人，今天辦理聯合登記，目標希望搶下3席以上成立黨團，黨主席柯文哲的父母特地到場陪同，呼籲選民支持新興政黨人選。

民眾黨這次在苗栗縣共提名4人參選縣議員，包括第1選區（苗栗、公館、頭屋）楊喬安、第3選區（通霄、苑裡）傅郁揚、第4選區（竹南、後龍、造橋）謝端容、第5選區（頭份、三灣、南庄）林志學，上午由民眾黨秘書長謝立功、立法院黨團總召邱臣遠、苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥等人陪同辦理聯合登記，「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英也到場助陣，呼籲選民支持民眾黨推出的優質人選。

謝立功表示，這些年來苗栗面臨財政困難、人口流失，幸福感不足，鄉親對民眾黨寄予厚望，因此提名年輕人參選縣議員、鄉鎮市民代表，參選人都亟欲貢獻心力，幫助苗栗越來越好。他說，民眾黨資源不多，但誠意、戰力滿滿，希望努力爭取每一張選票，懇請大家支持新興政黨。

立委邱臣遠指出，台灣應該撇除藍綠，拋開意識形態，人民可以有新的選擇，苗栗發展長期停滯、受到嚴重財政問題，因此以「民眾新希望、苗栗向前行」為選舉主軸，並提出「社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律」5大共同政見，這些也是民眾黨及黨主席柯文哲的核心理念和價值，期待民眾黨推出的參選人能順利當選，讓新政治種子在苗栗萌芽。

民眾黨聯合登記過程中，巧遇苗栗縣議會議長鍾東錦前往領表準備參選縣長，雙方禮貌性打招呼。鍾東錦表示，過2天登記參選縣長後，自己可能從國民黨的小黨員變成藍營的大兵，他主張「藍白合」一起對抗蠻橫強勢的執政黨，並希望在縣長選舉上能爭取民眾黨的支持。

馮啟彥表示，民眾黨在苗栗地方經營剛起步，地方選舉先推出4名縣議員、7名鄉鎮市民代表參選人，象徵向下扎根、服務鄉親的決心，目標希望搶下3席以上議員，成立議會黨團，監督苗栗縣政；至於縣長部分，既然未推出縣長參選人，會願意支持任何一位願意為苗栗鄉親做事的人，「議長（鍾東錦）也是可以支持的參選人之一」。（編輯：李錫璋）1110830

民眾黨在苗栗縣推出4名縣議員參選人，30日辦理聯合登記，過程中巧遇苗栗縣議會議長鍾東錦（前左2）前往領表準備參選縣長，鍾東錦喊出「藍白合」，希望在縣長選舉上能爭取民眾黨的支持。中央社記者管瑞平攝 111年8月30日