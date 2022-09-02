江啟臣爭取白冷圳灌溉計畫 協助解決用水問題

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市新社區（崑山、水井）受限地理條件，長達30年無灌溉用水，國民黨籍立委江啟臣爭取引水管線及調整池，可望明年1月動工，力拚113年讓崑山、水井地區取得灌溉用水。

台中市新社區（崑山、水井）及石岡區（頭坪、二坪），因位置偏遠且地理條件受限，長達30年無灌溉用水，成為在地民眾困擾，也是農民耕作的一大阻力。江啟臣今天邀集相關單位舉辦說明會，說明白冷圳擴大灌溉計畫進度。

江啟臣指出，白冷圳擴大灌溉計畫是鄉親的長久盼望，山城區的農民不是次等公民，完善供水系統是政府單位的責任。過去曾爭取白冷圳引水工程，將灌溉用水調送至北屯大坑地區，提供約656公頃的農地使用，對於山城區灌溉外的使用需求也持續向中央爭取經費，改善農民用水問題。

江啟臣表示，白冷圳擴大灌溉計畫將涵蓋新社區（崑山、水井）及石岡區（頭坪、二坪），一旦工程完成，可望終結約453公頃的農地，長達30年無水可用的惡夢

江啟臣表示，白冷圳灌溉計畫將分為五期推動，包含引水管線、調整池、輸水幹（支）線、蓄水池工程，總經費約5.03億元。目前第一、二期工程主要施作引水管線及調整池，預計11月完成設計作業，12月進行發包，目標在明年1月動工，力拚113年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。

農田水利署副署長陳衍源表示，目前已委託市府設計施工，待設計出來後也會召開地方說明會，隨時與在地民眾報告進度。另外三期工程的用地取得問題，目前還在處理中。

台中市水利局總工程司連昭榮指出，一、二期工程目前仍在基本設計階段，設計完成後會向地方說明計畫內容，加壓池周圍綠美化工程也會執行。（編輯：卞金峰）1110902