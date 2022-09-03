高雄蜂蜜產量銳減 陳其邁親自行銷挺農民

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2022大崗山龍眼蜂蜜文化節3日起一連兩天在高雄登場，今年受氣候影響，高雄地區龍眼蜜產量銳減，高雄市長陳其邁（中）親自出席助行銷。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）受年初雨勢影響，高雄龍眼蜜今年產量銳減，高雄市長陳其邁今天出席大崗山龍眼蜂蜜文化節親自行銷，高雄市農業局也透過產品設計、結合電商平台等，增加農民收入。

大崗山龍眼蜂蜜文化節去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今天由高雄市長陳其邁親自推廣高雄蜂蜜，農委會農糧署副署長姚志旺、立法委員邱議瑩、高雄市議會副議長陸淑美、市議員陳明澤等人都到場共襄盛舉。

陳其邁現場致詞說，高雄已第21年舉辦蜂蜜文化節，蜂農非常辛苦，面對極端氣候影響，開花或者飼養過程，常常面臨很大挑戰，因此來幫蜂農加油打氣，也行銷高雄品質全國最好的蜂蜜，跟農民站在一起、挺農民。

陳其邁指出，以今年為例，因為1到3月下雨，花開得比較不好，只有約1成，連帶影響蜂農採收；市府提出開拓多元市場等多元配套方案幫助蜂農，農業局也與在地青年合作，以台灣IP進行產品設計，包裝精美，並與電商平台結合，增加農民收入。

高雄市政府農業局說明，高雄蜂蜜產量年產量約1487公噸，約佔全國11％，包括荔枝蜜、龍眼蜜及百花蜜，主要以龍眼蜂蜜為主。

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其中高雄龍眼種植面積為1387公頃，多集中於岡山、燕巢、阿蓮及田寮等區，由於大崗山野生龍眼林蜂蜜質地純正、香味濃郁、口感滑潤，堪稱「蜜中極品」，然而今年受極端氣候影響，致使龍眼開花情況不理想，連帶影響龍眼蜜收成銳減。

農業局表示，市府透過導入評鑑作業、管控分裝場所衛生，嚴格把關蜂蜜品質，今年首次與人氣冰品名店合作，聯名推出以高雄評鑑龍眼蜂蜜為基底的「海派甜心」及「夏日港都」2款限定款冰品，為盛夏帶來沁涼新滋味。（編輯：郭諭儒）1110903