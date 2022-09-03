竹市連日低頻怪噪音 頂樓鐵格柵遭風吹共鳴聲響

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新竹市北區與香山區交界一帶居民近日遭莫名低頻噪音困擾，經民進黨籍議員陳建名（中）會同相關單位調查，發現聲音來源竟是一處建案頂樓景觀格柵因風勢所發出聲響。（陳建名提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月3日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市北區與香山區交界多個里連日遭到莫名低頻噪音困擾，經新竹市議員陳建名、新竹市環保局多日查找，找到聲音來源，竟是某建案頂樓景觀鐵格柵遭風吹共鳴發出的聲響。

新竹市都市發展處表示，此建案大樓頂樓鐵格柵長約15公尺、寬約3公尺，考量颱風天不適合出動吊車作業，已連繫建商、相關人員討論如何降低共鳴聲響，後續已請建築管理單位，督促建商進行改善。

陳建名今天在臉書（Facebook）發文指出，連日讓竹市南勢、客雅、大鵬、中雅、虎林里，甚至頂埔、育英里及天公壇一帶民眾困擾的低頻噪音源頭找到了，竟是延平路一段某建案頂樓的景觀中空鐵格柵，它在強風特殊角度灌入時振動產生共鳴，且聲響可傳遞相當遠。

新竹市政府環保局新聞稿說明，日前接獲民眾反映，近日聽見陣陣嗡嗡聲，原以為是設備警報器未關閉或相關警戒警報聲，派員進行追查。

環保局指出，今天上午循線找到噪音位置，是位在延平路、竹光路交叉口的新建案頂樓，由於颱風「軒嵐諾」逼近帶來陣陣強風，大樓受到特定風切角度影響，造成頂樓格柵鐵條共振發出聲響。（編輯：戴光育）1110903