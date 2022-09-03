塗裝工廠颱風天偷排廢水 高雄環保局開罰並命停工

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高雄市環保局3日上午接獲民眾檢舉，在仁武區仁心路199巷排水溝出現乳白色混濁廢水污染，環保局長張瑞琿（右2）親自率隊巡查，發現一家塗裝作業公司門口排溝有廢水流出。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市仁武區一家塗裝工廠趁颱風天，以未經許可管線繞流排放未經處理廢水至雨水溝，環保局今天查獲當場勒令停工，依違反水污染防治法告發並按水質檢測結果開罰。

高雄市政府環保局上午接獲檢舉，仁武區仁心路199巷排溝出現乳白色混濁廢水污染。由環保局長張瑞琿親自帶隊巡查，發現塗裝作業公司門口排溝有廢水流出。

稽查人員進廠稽查，發現業者未依規定貯存製程廢水、交由合法清運業者清運，擅將廢水以未經許可的專管繞流排放至雨水溝，導致排溝沉積大量灰色遭污染的底泥。稽查人員採檢在廠外雨水溝水樣及底泥各1組，檢驗重金屬、閃火點，現場測得廢水pH5.85，屬弱酸性且超過排放標準。

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環保局指出，業者行為已違反水污染防治法，依法開單告發、要求停止繞流排放行為並當場勒令停工，並依水污染防治法開罰，可處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰；若廢水分析後所含有害健康物質超標，也將依刑法規定移送法辦。

張瑞琿呼籲，業者勿心存僥倖於雨天繞流排放，查獲違法行為除處重罰外，並勒令停工，提醒業者依許可內容執行水污染防治措施，落實廢水處理設施操作，將持續加強列管事業稽查，以遏止非法排放。（編輯：黃世雅）1110903