彰化推復康巴士LINE官方帳號 綁定可預約訂車

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東熒社會福利促進會捐贈一輛價值新台幣190萬元的高頂復康巴士，且挹注新台幣22萬8000元社會救助金給彰化縣政府，縣長王惠美（後右）6日頒發感謝狀並正式啟用車輛，（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月6日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）彰化縣復康巴士服務升級，縣府今天宣布推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，綁定後可預約訂車、查訂單；另外，縣府今天也獲捐一輛高頂復康巴士及社會救助金。

東熒社會福利促進會捐贈一輛價值新台幣190萬元的高頂復康巴士，並挹注22萬8000元社會救助金給彰化縣政府，彰化縣長王惠美今天頒發感謝狀及正式啟用車輛，王惠美致詞表示，東熒社福促進會長期幫助鹿港、福興、秀水地區低收入戶，也每年辦捐血活動，去年還捐14萬片醫療口罩給21所學校，感謝歷屆理事長用心。

王惠美說，目前彰化縣復康巴士共77輛，其中小型復康巴士75輛、大型巴士2輛，每年服務約25萬人次，由於復康巴士使用頻率、耗損比一般車輛高，為確保長輩及身障者行車安全，透過縣府與民間力量合作，2019年至今已汰換32輛復康巴士，總價值5400多萬元。

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王惠美指出，為提供更好服務，復康巴士不僅能電話預約，彰化縣推出「彰化縣小型復康巴士LINE官方帳號」，家屬或使用者綁定官方帳號，用LINE就能訂車，也可在車輛抵達前30分鐘查詢位置，並主動回報上下車時間與地點，有助掌握家人安全。

縣府社會處表示，復康巴士可電話預約、網路預約，今年網路預約功能再升級，綁定LINE官方帳號後，可預約訂車、查詢訂單、車輛抵達前30分鐘查詢位置，以免在外久候，搜尋ID「@chcgrehabus」加入，電話預約專線為04-8830330。（編輯：郭諭儒）1110906