烏來代表色為黑引討論 民代：泰雅傳統多紅色

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府以黑色打造烏來區的專屬印象引發討論，區公所與市議員今天都表示，選色理由是烏來溫泉染黑石頭，這說法很瞎，應該選泰雅原鄉傳統文化的紅色，才能展現內涵與意義。

新北市府8日公布29個行政區「代表色」，希望以顏色展現地方的生活及文化；城鄉發展局長黃國峰表示，「板橋灰」以林家花園為色彩發想，「烏來黑」則是因為溫泉泉源染黑石頭，呈現特有環境景觀。

板橋區蘇姓居民今天告訴記者，「板橋灰」的顏色很奇怪，是表示空氣很髒嗎？他說，「市府說明選色理念扯到林家花園，但林家花園也沒有灰吧」。以紫色代表汐止區，也不知理念與環境的關係。

烏來區公所官員表示，烏來有好山好水，有白色垂掛而下的瀑布，有南勢溪青山綠水，每年櫻花盛開時更色彩繽紛，市府要將烏來定位為黑色。

烏來公所產業觀光課課長何瑞珍接受記者電訪表示，溫泉分布在南勢溪與桶後溪交會口西側，屬雪山山脈帶的變質岩區溫泉，泉質有碳酸泉與碳酸氫鈉泉兩種，泉水質清澈透明。公所從未接獲居民、觀光遊客反映溫泉泉源將周邊石頭變黑，否則當地溫泉與民宿業者長久使用的溫泉池早就變黑了。

新北市議員馬見Lahuy．Ipin說，黑色為烏來代表色「更是莫名其妙」，除自然環境外，更應將人文特色與色彩學結合；不然，缺乏泰雅文化，烏來瀑布只是瀑布、烏來溫泉只是溫泉。他說，從沒聽過溫泉會染黑石頭，若要選代表色，應選擇烏來泰雅傳統的紅色。

原住民文學作家、泰雅族語老師Rimuy Aki（曾修媚）說，現在ulay 就是指溫泉的意思，Ulay是烏來；但耆老傳說中，不清楚有溫泉染黑石頭一事。

泰雅族官員告訴記者，原住民雖不會對黑色有顏色忌諱，選黑色也要有充分理由。泰雅族的神話沒有溫泉染黑石頭的傳說。很多文獻呈現泰雅織布以「紅色」為基底。烏來是新北唯一原鄉，需認識泰雅文化底蘊，多元文化與族群才能共榮，才是發自內心真正的理解尊重。

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烏來當地泰雅青年鐵木．尤勞說，紅色與白色交叉運用的烏來織藝廣場菱形紋，展現泰雅編織內涵；加上交錯線條凸顯祖靈眼睛，象徵熱情與生命交融。

市府原住民族行政局表示，烏來泰雅民族博物館展示泰雅族的歷史淵源、生活環境、傳統習俗、祭典節慶等文化內涵，許多編織作品都有傳統泰雅的色彩與織紋；整個烏來區有不少公共藝術或圖騰，也展現文化內涵。（編輯：張銘坤）1110908