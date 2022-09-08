嘉義布袋海巡添新能量 35噸級新巡防艇加入執法

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海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3507艇，8日下午航抵布袋海巡隊，新艇採用噴水式推進器高速主機，具有吃水淺、靈活性高等特點，最高航速達45節（時速約83公里），續航力更可達600浬。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）海巡署艦隊分署第13（布袋）海巡隊新造35噸巡防艇PP-3507艇，今天下午航抵布袋海巡隊，將為雲嘉海域執法、救生救難及國境防疫任務上再添新能量。

布袋海巡隊今天發布新聞稿表示，海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3507艇，下午航抵布袋海巡隊。

布袋海巡隊副隊長陳俊男表示，新型巡防艇採用噴水式推進器高速主機，具有吃水淺、靈活性高等特點，最高航速達45節（時速約83公里），續航力更可達600浬，適合轄區特性巡航，將為雲、嘉海域執法、救生救難及國境防疫任務上再添新能量。

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陳俊男表示，船體部分使用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，對於拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為；另外在消防滅火功能上配備高壓水砲系統、最大射程超過60公尺，在取締、驅離違法越界大陸漁船拒停檢查，更能發揮強勢執法手段，有效提升雲、嘉海域取締及救援能量。

陳俊男強調，海巡署是最主要的海上執法與救援單位，也是人民在海上活動、作業、航行的重要安定力量，為了維護民眾海域活動安全，如在海上作業發現不法情事，可立即撥打「118海巡服務電話」，海巡署將立即提供各項協助。（編輯：謝雅竹）1110908