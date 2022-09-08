非洲4國使節拜會高雄市政府 打造合作契機

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索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）（左起）、南非駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）、奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德（Ibrahim A.Ahmed）與史瓦帝尼駐台大使蒙西比（Promise Msibi）8日拜會高雄市政府，與高雄市副市長羅達生（右4）等人交流多項議題，盼打造合作契機。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）史瓦帝尼王國、索馬利蘭共和國、南非、奈及利亞等4國非洲駐台使節團今天拜會高市府，與高雄市副市長羅達生及市府團隊交流經貿、教育、農業、科技及港口等議題，盼打造合作契機。

高雄市政府行國處今天新聞稿指出，中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處與非洲駐台經貿聯合辦事處合作，非洲駐台使節團於昨、今2天訪高雄，參與非洲經貿研討會、參訪高雄塑膠相關企業，今天並拜會高市府，交流經貿、教育、農業、科技及港口合作等議題。

羅達生代表高雄市民歡迎使節團來訪表示，台灣與非洲雖然相隔遙遠，但距離不成為雙方交流的阻礙，尤其在後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，更應該藉由貿易互惠，多元議題合作迎接通膨的挑戰，相信昨天的經貿研討會讓彼此收穫豐碩，訪團也見證高雄蓬勃發展的企圖心與能量。

羅達生說，高雄是一個傳統產業與新型態產業多元並立的城市，製造業、農業以及服務業於台灣整體產業占比高，作為台灣產業發展領頭羊，許多項目可與非洲國家深入合作；高雄現也致力將智慧科技導入各行業提升效率，亦著重淨零、永續管理與技術，歡迎非洲駐台使節代表們再次訪高共同交流相關經驗、開創合作可能。

史瓦帝尼王國大使蒙西比（Promise Msibi）感謝市府團隊的接待，並表示這是後疫情時代首次參訪高雄，對美麗的市景感到印象深刻，很期待未來雙方可拓展文化、經貿上的實質交流與合作。

索馬利蘭共和國駐台灣代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）提及自己訪高多次，並指出索馬利蘭的港口為當地經濟命脈，未來將以高雄港為重要合作目標，交流有關港灣治理經驗，以及文化合作議題。

南非聯絡辦事處代表安德生（Hugh Graham Anderson）提及南非與台灣關係緊密，於國內有民間社區團體長期互動，後疫情時代可望於半導體產業、觀光、教育以及農業領域拓展更多交流機會。

奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德（Ibrahim A.Ahmed）則強調希望能再次到高雄續洽談文化、經濟上合作。（編輯：謝雅竹）1110908