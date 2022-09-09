中秋連假首日 台南好天氣出遊順暢

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（中央社記者張榮祥台南9日電）今天是中秋連假首日，台南天氣不錯，陽光下微風輕拂，不少人涼爽出遊，交通狀況順暢，市區車潮未如預期，一般推測多數人不想離家太遠，才能趕上入夜全家團圓烤肉同歡。

中秋連假前夕，台南市區車水馬龍，許多人趕著返家，連假首日卻未見明顯車潮，有點反常，中西區一名當地人說，中秋團圓夜，沒人想離家太遠，但到廟祭祖拜拜還是有必要，畢竟中秋節是年度3大節日之一。

此外，不少人家也趁著天氣不錯趕緊出遊，台南市政府觀光旅遊局統計，中西區國華街及海安路中午前湧入逾2萬人，安平老街近6000人，赤崁樓周邊3000多人，新化老街6000多人。

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今天剛在安平遊憩碼頭登場的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，適合親子同遊，還有期間限定主題快閃店，滿足大小朋友童心，盡情享受購物樂趣，也湧進2萬人。

大台南智慧交通中心觀測，截至中午前，國道1號仁德到大灣車多，大灣與仁德交流道周邊道路、市區往返交流道如復興路、小東路、中山路到東門路2段及國關廟交流道台19甲線，車流也較多，其他市區道路及觀光景點路況大致順暢。（編輯：屈享平）1110909