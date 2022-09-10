新北市圖媒體識讀書展 培養青少年閱聽思辨
2022/9/10 12:52（9/10 13:31 更新）
新北市立圖書館汐止分館10日表示，9月推出「白雪公主不吃毒蘋果」食安媒體識讀主題書展，盼在食品不安全年代，讓民眾了解如何自保，勿信網路食療偏方。（新北市立圖書館汐止分館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年9月10日
（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市立圖書館汐止分館今天表示，9月推出「白雪公主吃了毒蘋果」食安媒體識讀主題書展，希望民眾在資訊爆炸行動年代，一起學習媒體識讀與思辨，當個耳聰目明閱聽人。
市圖汐止分館主任侯清山今天表示，過去2年全世界受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，台灣也發生許多重大社會事件，在各種新聞充斥，如何成為辨別真偽訊息、獨立思考數位公民，是每個人需要努力課題。
汐止分館新聞稿表示，9月8日是國際識讀日，強調使適齡兒童都能上學識字、閱讀、書寫，對個人、社區、國家與民族的重要性，最終才能增進人際溝通、消除歧視。但許多內容農場的議題、每天手機滑出來的消息，有時難以分辨是真新聞還是假訊息。
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汐止分館說，近日網路社群多次流傳宣稱吃某種食物「能殺癌細胞」，事實上並無醫學實證。類似訊息也層出不窮，影響民眾判斷與健康。館方自9月1日至30日推出「白雪公主吃了毒蘋果」食安媒體識讀主題書展，盼傳達養生保健正確觀念，在食品不安全年代如何自保，勿信網路食療偏方。
館方說，近日藝人在中國大陸的節目談話，片段資訊引起社會討論與斷章取義，之前也有網紅小玉利用造假不雅影片牟利新聞；藉媒體識讀書展，盼讓民眾在資訊爆炸的行動年代，一起學習媒體識讀與思辨，當個耳聰目明的閱聽人。（編輯：方沛清）1110910
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