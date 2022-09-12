旗津「滿儎宴」17日百人呷辦桌 秀海鮮漁業文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市旗津17日傍晚將舉辦融合港口文化與信仰的「滿儎宴」，展現在地豐盛海鮮料理，將邀上百人「呷辦桌」品嚐旗津美食，還能同步享受超級紅人榜「津典之夜」特別節目。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏今天透過新聞稿指出，今年「滿儎宴」結合傳統的文化及信仰特色，包括「儎」字為旗津傳統「大漁旗」上「滿儎漁獲」的祝福，是傳統海口文化的象徵。

尤其以遠洋漁業為主的高雄港，每當新船下水或是滿儎歸航的吉日，船東家便會設席宴請船員及家屬餐敘，以慰勞船員辛勞並感謝家屬體諒，同時象徵未來航程一帆風順、豐收滿儎。

陳昱宏說，盼透過舉辦「滿儎宴」，讓更多民眾感受傳統漁業產業中的濃厚文化，還有旗津人的熱情海派，菜單也推出「迎賓滿儎三喜拼」與「龍膽鮮魚迎豐收」和「津典夜意魷未盡」等菜色，由辦桌專業主廚與高雄餐旅大學合作，運用在地海鮮展現擺盤的巧思，端出最在地又豐盛的菜色，邀請民眾共感受在地熱情。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，各商圈組織都非常用心經營，今年初雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊影響商機，但市府彙整資源與在地商家合作協力推出多元方案，成功帶動人潮回籠與提振商機。

廖泰翔指出，旗津「滿儎宴」重塑商圈形象與特色，活動不僅能吃遍旗津在地美食，還可以享受現場演唱會，呼籲各地遊客要把握機會不要錯過。

旗后商圈發展協會主辦的「滿儎宴」，預定9月17日傍晚6時在旗津豐收廣場開桌，同場地下午4點30分至晚上9時還有超級紅人榜「津典之夜」特別節目，于美人、陳雷、安伯政等藝人卡司堅強。（編輯：戴光育）1110912