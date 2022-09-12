高虹安指動物園鸚鵡混養受傷 竹市府：健康良好

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（中）12日與台灣鳥類救援協會召開記者會，質疑新竹市動物園將鸚鵡與蜥蜴等混養，造成鳥類自殘、霸凌受傷等。新竹市政府回應，鸚鵡由專業獸醫師與保育員照養，目前健康狀況良好，並無受傷、生病情形。（高虹安團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天質疑，竹市動物園將鸚鵡與蜥蜴等混養，造成鳥類自殘、霸凌受傷等。新竹市府說，鸚鵡由專業獸醫師與保育員照養，健康良好，無受傷、生病。

高虹安今天與台灣鳥類救援協會召開記者會，協會理事長王俐婷、理事程珍菊會中表示，動物園的鸚鵡日前因混養造成攻擊、傷亡等事件，協會透過很多管道關心，並與動物園溝通，但園方、市府都未理會，要求市府給動物們應有的生存福利，以及開放動物園內舍，讓專業人員和動保團體可實地了解情況。

高虹安說，動物保護是城市進步的象徵，未來若當選市長，一定會重視動保相關陳情，並對動物園定位明確，以公開透明建立動物救援收容制度，並提供動物友善生存環境。

新竹市政府提供新聞資料指出，新竹市立動物園的鸚鵡，皆由專業獸醫師與保育員照養，每天進行檢查身體狀況，並餵予新鮮水果、蔬菜及營養飼料，目前健康狀況良好，並無生病情形。

市府表示，目前鸚鵡沒有與其他動物進行混養，不過，將鸚鵡與爬蟲類混養，可增加動物行為豐富化與物種多樣化，增進鸚鵡行為豐富度及心理健康，而在過去混養過程，館方皆詳細觀察記錄，且有動物互動良好影片。

市府說，動物內舍為動物休息、用餐與照養區域，為保護動物、避免疫病傳染在園區傳播，並維持動物對內舍不受驚擾的基本安全感受，參考其他園所作法，動物內舍並不對外開放。

市府指出，新竹市立動物園全年無休照顧動物，並與台北市立動物園及六福村動物園獸醫團隊，進行交流與經驗分享，建立互相支援機制，提供動物最好的醫療照顧。（編輯：李錫璋）1110912