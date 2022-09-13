最後一次市政總質詢落幕 柯文哲：北市改變成真

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北13日電）台北市長柯文哲任內最後一次市政總質詢今天落幕，他說，任內8年初衷都是「改變政治文化」，也感謝府會齊心努力讓北市改變成真，「希望台灣因為有我們而變得更好」。

台北市議會市政總質詢今天進入尾聲，這也是柯文哲任內最後一次列席備詢。

議長陳錦祥結語表示，這次市政總質詢為期9天，全體議員統計提出290項質詢議題，包括行政中立、北市人口流失、城市博覽會、大巨蛋和都更危老改建等，並對柯文哲8年執政進行總體檢，雖然柯文哲即將卸任，但對各項缺失和建議事項仍應積極彙整，並總結精進措施，以利經驗傳承。

話鋒一轉，陳錦祥指出，接下來要面對的年底選舉熱度逐漸升溫，北市府最重要的是要保持行政中立，任期期滿前仍要繼續衝刺市政，不要虎頭蛇尾，才能在市民心中劃下完美句點。

柯文哲隨後也發表感言，說這是他市長任內8年最後一次市政總質詢，感謝所有議員們提出的諸多市政建議，所有問政資料後續都會進行分門別類，北市府內部再檢討是否要列管，雖不敢說百分之百做到，但至少有做到7成以上。

他提到，自己首次參選台北市長時的競選口號為「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，這是台灣歷史上首次以改變政治文化為訴求的選舉，8年來一直將改變政治文化作為初衷，並建立清廉勤政愛民愛鄉土的文化，且強調理性務實科學尊重專業。

「事實上我們也相當耐煩」，柯文哲說，任內一直將社會溝通作為重要執政工作項目，硬體市政包括東、西區門戶計畫和社宅興建、市場改建等，但「千里之行始於足下」，許多施政起初做時沒想太清楚，但過程中會有更清楚的理念去做，並說社宅就是最典型的例子。

他指出，起初蓋社宅只是想讓大家有地方住，但過程中開始建立城市美學，認為北市蓋的社宅絕對是全台最美，後來也將這種美學標準擴展到市場、商圈、夜市和捷運環狀線車站設計。

此外，興建社宅過程中也引進智慧建築產業，社宅都有智慧電表、智慧瓦斯表和智慧保全系統等，且青年創業戶是北市社宅的最大特色，給社區帶來新的運作模式，目前已興建1.2萬多戶社宅將成台灣未來實踐居住正義的很好示範。

柯文哲隨後總結8年任期表現，他說，第一任花很多時間處理世大運，第二任有近3年在處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但都看到台北市公務員的水準，都在外界不看好的情況下，完成看似不可能的任務。

他指出，這波疫情估計在2週內將達最後一波高峰，認為這一關過去後，全國就要開始解封，但因次世代疫苗不知何時到來，仍主張該打第4劑疫苗就要去打。

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由於任期僅剩3個多月，柯文哲表示，已經在建立移交清冊，無論誰當選市長，都會將該做的事項依據局處、分門別類交給下一任北市府做好；且柯團隊仍持續做長期規劃和執行。

柯文哲最後再次感謝所有議員，在這8年內和柯市府一起努力「讓台北市改變成真」，且承諾本會期所提建議事項會逐一列管、做完，若需要延續到新任市長任內事項也會交接清楚，最後以「希望台灣因為有我們而變得更好」作為他市長任內8年的結語。（編輯：李錫璋）1110913