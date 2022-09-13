智慧與正義的化身 素還真成霹靂雲警

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霹靂布袋戲人氣男角「素還真」在布袋戲中是正義與智慧的化身，雲林縣警察局特別打造大型公仔「霹靂雲警–素還真」作為警局入口意象，13日正式亮相。雲林縣長張麗善（左3）和霹靂國際多媒體公司董事長黃文章（左2）等人出席。 中央社記者姜宜菁攝 111年9月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）素還真在布袋戲中是智慧與正義的化身，如同警察在崗位上打擊犯罪，保護民眾安全，雲林縣警察局將其製成「霹靂雲警－素還真」大型公仔，作為警局入口意象，與警察打擊犯罪。

雲林縣警察局今天下午舉辦「霹靂雲警－素還真」大型公仔揭彩儀式，雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆、霹靂國際多媒體公司董事長黃文章等人出席。

張麗善致詞時提到，霹靂一哥素還真是智慧與正義的化身，現在變成警局公仔，也能對警察有正向的鼓勵，鼓勵警察發揮素還真的智慧與正義感，守護民眾生命安全，形塑為入口意象也讓警局增添文藝氣息。

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黃文章表示，素還真在戲裡世界就是正義與智慧的化身，此次讓素還真成為警察一份子共同打擊犯罪，維護百姓的安全，霹靂與有榮焉。

雲林縣警察局長李謀旺說，素還真大型公仔獲得黃文章同意授權，並製作600尊小型公仔，舉凡警察破案或有服務民眾的優良事蹟，即能獲得小公仔，正面鼓勵所有警察都能是正義與智慧的化身，全心全力在治安、交通、婦幼等各項工作上努力，保護民眾安全。（編輯：張雅淨）1110913