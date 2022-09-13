議員放棄最後質詢機會 柯文哲：有良好溝通管道

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北13日電）台北市長柯文哲今天結束最後一次市政總質詢，不過有議員沒有把握此次機會引發討論。柯文哲說，市府跟議會有很好的溝通管道，議員有意見不用等到質詢，平常就會做了。

今天是柯文哲任期最後一次市政總質詢的最後一天，不過排定質詢的國民黨議員應曉薇有其他行程未到，議長陳錦祥因此裁示中場休息1小時，時間之久引發現場媒體一陣驚呼，備詢官員也感到訝異。

休息時間結束後，無黨籍議員楊靜宇壓軸質詢，接著陳錦祥替這次總質詢作結語，並讓柯文哲發表感言。散會後，楊靜宇先走上前與柯文哲握手、合照，陳錦祥也走下台與柯文哲握手，隨後3人合照。

柯文哲會後接受媒體聯訪，對於有議員放棄最後一次質詢他的機會表示，市府與議會有很好的溝通管道，議員有意見可以馬上通知府會連絡人，甚至平常與議員也會舉辦便當會、咖啡會，府會關係惡劣才需要透過總質詢時用媒體壓力讓市府開始做。

柯文哲強調，認真過每一天、快樂過每一天，把事情做好就對了。

媒體詢問，柯文哲說卸任後會努力爭取總統大位，競選辦公室找好了沒？柯文哲回應，還沒去找，要先籌到錢才行，並反問記者「你有建議嗎？」

此外，對於城市博覽會動用上千萬元第二預備金卻成效不彰，柯文哲表示，不用人家監督，他自己會檢討、反省。

柯文哲指出，城博當初設計是要對市民倡議、交班，促進大家對市政建設的共識，確保方向不會因為新市長上任而大轉彎，整理出來的資料不只交給下一屆市府，也會在重新整理一遍後放到網站上。（編輯：李錫璋）1110913