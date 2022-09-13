追加劑施打率未滿7成 屏東火車站17日設速打站

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣今天確診數回升至1304例，因應COVID-19疫情變化，加上追加劑施打率不到7成，縣府17日將在屏東火車站開設疫苗速打站，呼籲符合條件對象加速接種，獲得完整保護力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，屏東衛生局統計，目前屏東疫苗施打率第1劑達90.36%，第2劑84.30%，第3劑69.47%，第4劑10.87%，追加劑施打率未滿7成。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，因應疫情，17日將在屏東火車站開設疫苗施打站，包含6個月至未滿5歲嬰幼兒及6歲以上民眾均可施打，上午8時至11時提供莫德納疫苗、下午1時30分至4時則提供BNT疫苗，各有500劑。另外，6個月至未滿5歲嬰幼兒施打加贈精美小禮物。

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衛生局表示，依現有研究顯示，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力高，接種疫苗對變異株仍具保護力，且可預防住院、重症及死亡風險。

縣府提及，屏東縣目前COVID-19累計確診數為16萬7591例，確診率20.95%；上一次單日確診千人以上，已是在7月13日，時隔2個月又再次突破千人，研判與中秋連假人流及烤肉聚會有關，呼籲民眾接種疫苗，擁有完整保護力。（編輯：張雅淨）1110913