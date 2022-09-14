城中城大火將屆滿1年 原址改建公園10/7完工

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄城中城大火將屆滿1年，今年5月20日拆除完工，副市長林欽榮今天視察原址開闢府北公園施工，目前周邊6棟建物立面拉皮已完成，進度已達66%大幅超前，預計10月7日完工。

高雄鹽埕區城中城大火去年10月14日深夜發生火災，造成46死、41人傷，如今將屆滿1週年。市府規劃原址開闢為府北公園。工程於6月1日開工，施工進度持續超前，周邊6棟老舊建物立面拉皮作業也已完成。林欽榮今天視察施工情形，除了解各項工程施工執行狀況，也提醒養工處、都發局及施工團隊須兼顧施工品質及效率，加強落實施工安全維護管理。

林欽榮臉書發文表示，目前進行中0.29公頃的府北公園已看到近瀨南街270巷部分，種上光臘樹及黃連木，工程進度已達66.57%。目前府北公園實際施工進度已大幅超前，預計10月7日完工，另將再擇期正式開放公園供市民使用。相信府北公園啟用將實現地方民眾對於原有城中城街區再生殷切期盼。

工務局新聞稿表示，為強化公寓大廈管理及安全，由工務局建管處輔導成立管理委員會，周邊3棟公寓大樓經輔導已完成報備程序。公園周邊大樓，則由都發局辦理府北里環境再生工程，為老舊建物立面進行拉皮整建維護作業，完成後將使此區蛻變重生，提供市民新生、優質生活環境及煥然一新景觀。

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養工處指出，府北公園是以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規劃，開闢後將成為鹽埕區再生典範。現地改建後的公園，設置有陽光滿佈大草坪，並栽植樹形優美開花性及遮蔭喬木，街角開放性廣場設計，透過無障礙動線引導民眾進入遊戲場、藝術水景及造型涼亭休憩區，開闊地空間及明亮、通透視野，提高使用者親近性公園設施，同時兼具防災救難功能。

養工處表示，公園開闢進度目前達66%，已將原建物地下室打除，並回填土壤至平面層，佈設公園水電等管線及水景池結構體，並陸續施作地上設施物。為減少施工對環境及居民影響，已要求施工廠商在施工期間不定時灑水抑制揚塵、縮短工作時程以降低噪音，加強公共安全措施。（編輯：孫承武）1110914