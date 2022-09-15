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中市牛埔橋改建完工通車 解決地方積水困擾

2022/9/15 12:18（9/15 13:21 更新）
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台中市西屯區中清路牛埔橋改建工程15日完工通車，市長盧秀燕（前右4）指出，為解決地方積水困擾，建設局110年12月啟動改建工程，橋面拓寬後，可提高河道通洪能量。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月15日
台中市西屯區中清路牛埔橋改建工程15日完工通車，市長盧秀燕（前右4）指出，為解決地方積水困擾，建設局110年12月啟動改建工程，橋面拓寬後，可提高河道通洪能量。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市西屯區中清路牛埔橋改建工程今天完工通車，市長盧秀燕致詞指出，為解決地方積水困擾啟動牛埔橋改建工程，今天提前完工通車，橋面拓寬後，可提高河道通洪能量。

台中市政府上午舉行牛埔橋完工通車典禮，盧秀燕致詞指出，牛埔橋跨越港尾子溪排水幹線，因上游段尚未辦理拓寬整治，橋梁跨距僅17公尺，造成河道通洪空間不足，為解決地方積水困擾，建設局去年12月啟動改建工程。

盧秀燕指出，這項改建工程總經費約新台幣1億6622萬元，感謝中央補助7成經費、市議員對市府預算編列的支持，還有在地區長和里長的協助爭取。

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牛埔橋上游港尾子溪河道寬度原僅17公尺，盧秀燕說，橋梁改建將通洪斷面拓寬為25公尺，與下游側一致，讓地方免於積水及生命安全影響。

由於牛埔橋是往來國道1號大雅交流道主要幹道，為縮短改道造成民眾不便影響，盧秀燕表示，原規劃橋梁採半半施工，後來調整為「全橋封閉」搭配「新設鋼便橋改道」方式辦理，以縮短工期，原定12月通車，提前於9月通車，大幅縮短交通黑暗期。（編輯：張芷瑄）1110915

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