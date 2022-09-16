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「恐龍重生」17日嘉縣表藝中心演出 免費入場

2022/9/16 12:31
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）藝想台灣劇團作品「恐龍重生」，明天下午將在嘉縣表藝中心室外草坪演出，暴龍、迅猛龍、三角龍等各種恐龍近距離與大小朋友接觸，免費入場但空間僅容納400人，要提早卡位。

嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍今天告訴中央社記者，明天下午4時藝想台灣劇團演出作品「恐龍重生」，表藝中心芙蕖廳外大草皮，將出現4公尺高的「大暴龍」與大小朋友互動。

黃秋萍說，除大暴龍還有迅猛龍、三角龍、翼龍等各種恐龍出現，劇情內容講述當地球環境不斷被破壞，恐龍的原生態環境不復存在，種種威脅迎面而來，「藝想保衛隊」義無反顧地守護這最後一片恐龍生存的淨土。

另外，劇情還會介紹恐龍的起源與演變，由演員扮成的「飼養員」引領孵育長大的恐龍登場，讓所有觀眾近距離認識恐龍的餵食狀態與皮膚樣貌。

黃秋萍提醒，芙蕖廳外大草皮大約可容納400人，要觀看的民眾，請提早入場，避免擠不進去。

黃秋萍說，搭配恐龍的表演，現場還有「三昧堂精工布袋戲展」，民眾除了可以欣賞精緻的布袋戲偶，也能學習操作、觀看布袋戲偶的製作過程，歡迎大家明天來同樂。（編輯：郭諭儒）1110916

黃秋萍
嘉義民雄之森景觀橋 雨後倒影夜景如雙龍飛舞
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