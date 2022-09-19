金門首件公辦都更簽約 14層住商大樓將成新地標

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）在內政部營建署主秘朱慶倫等見證下，金門縣長楊鎮浯今天與金日新營造簽約金門首件公辦都更案－金城鎮西南門里公所周邊都市更新案，將開發為14樓住商大樓，將成金門新地標。

簽約儀式上午在縣府新聞發布室舉行，西門里及南門里里長、住戶和所有權人多人見證。朱慶倫表示，台灣本島的都更90%是由民間發動，感佩金門縣政府跳出來承擔，由於不少所有權人在南洋，都更過程十分困難，樂見今天簽約，創造原住戶、縣府與民眾三方共贏局面，預定2024年4月開工，樹立金門地區都市更新典範。

楊鎮浯則表示，金門首件公辦都更案由在地廠商施作，以在地角度、專業規劃出更適合金門的代表性都更案，「雖不容易，但是件榮譽的事」。金日新營造董事長莊添發說，預計開發規模為地下2層、地上14層住商複合式大樓，低樓層規劃設置店鋪、商場、里公所及公益設施，4樓以上為一般住宅，未來可望成為金門新地標。

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縣府財政處說明，位於金城鎮民權路和光前路口的金城鎮西南門里公所和周邊地區，因建築物年代久遠，屋齡老舊，其中西南門里辦公室更有傾頹或朽壞的危險，妨害公共交通或公安；這項都更案歷經多任縣長，因私有權人眾多意見分歧，推動不易。

財政處指出，本案自2019年重新啟案，歷經1年多與私有地主說明溝通後，經確認意願並取得土地所有權人參與同意書後，更新基地範圍內共27筆土地，土地總面積近1300平方公尺，去年2月更新地區劃定、8月辦理第1次招商，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和營建原物料上漲等因素影響而流標；今年5月第2次招商，由金日新營造獲評為最優申請人。（編輯：陳仁華）1110919