讓力行產業道路不再顛簸 林明溱宣布全線重鋪

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣政府持續改善「投89線」力行產業道路，南投縣長林明溱今天視察相關災修進度，並宣布將斥資2億1229萬元經費，全線約53公里全面重新鋪設瀝青混凝土，讓路面不再顛簸。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路過去被稱「全台最爛道路」，縣長林明溱上任後，經常到場視察並指示改善，目前路況明顯提升，雖然即將卸任，林明溱今天仍與縣府工務處、鄉公所人員踏勘、聽取工程簡報，並討論各災修工區工法及進度，期盼如期如質完工。

林明溱今天前往投89線指標39.8、14公里處等路段，了解破損路面及危險改善、上邊坡貨櫃工法設置等工程進度，林明溱接受媒體聯訪表示，投89線是發祥村、力行村、翠華村共3村6部落居民進出重要道路，因山區多為破碎地質，易因降雨沖刷造成路基流失、路面毀損、邊坡坍方，可說「屢修屢斷」，嚴重影響居民生活。

林明溱說，帶領縣府積極會勘，一方面編列縣府預算，一方面爭取中央補助，包含設置水泥板緩解路面泥濘破損問題、嚴重破損及危險路段鋪設厚實混凝土，災修工區則視地質、地形採傳統噴漿或貨櫃工法穩定邊坡，同時改善邊坡排水，避免沖刷造成更大坍塌。

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林明溱進一步宣布，為改善投89線全長約53.2公里通行品質，縣府將斥資新台幣2億1229萬元經費，全線鋪設瀝青混凝土路面，未來從台14甲線行駛投89線通往福壽山農場的路況將更平穩、舒適。

發祥村長白明勝、翠華村長高政光表示，投89線過去逢雨就坍，族人回家必須把車停在半路，再徒步回家，非常危險不便，林明溱上任後運用新工法持續改善，通行品質大幅提升，3村6部落族人都非常感謝縣府團隊的用心，讓回家路更安全、農產運輸更平穩。（編輯：黃世雅）1110919