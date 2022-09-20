次世代疫苗將到貨 台中市26日起為長者施打

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中央採購的莫德納次世代疫苗預計24日配撥台中市衛生局，台中市長盧秀燕（前中）20日上午在議會說明，市府已啟動作業，將於26日、27日開設快打站為75歲以上長者接種。中央社記者郝雪卿攝 111年9月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）因應COVID-19疫情，台中市政府預計莫德納次世代疫苗24日到貨，台中市長盧秀燕今天表示，將於26日、27日開設快打站為75歲以上長者接種，10月3日起為65歲以上長者施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有增溫趨勢，中央採購的莫德納次世代疫苗預計24日配撥台中市衛生局，盧秀燕上午在台中市議會說明，市府已啟動作業，將開設快打站提供長者接種第3、第4及第5劑疫苗。

盧秀燕表示，9月26日及27日將開設快打站，提供設籍台中市75歲以上長者接種，並於10月3日及4日再開設65歲以上長者接種快打站，分流提供長輩接種，請長者依通知單日期、時間、地點前往接種。另將於10月8日及9日開設幼兒快打站，提供莫德納幼兒疫苗及輝瑞幼兒疫苗第2劑接種。

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台中市衛生局表示，依據中央規定，次世代疫苗第一階段優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，中市24日獲中央撥配4萬9175劑次世代疫苗，10月上旬預計再到貨3萬9340劑，疫苗送達衛生局後，當日將配送至全市30所衛生所，提供合約院所接種，屆時符合資格民眾也可就近向合約院所預約接種。

台中市衛生局長曾梓展表示，統計至19日上午8時為止，台中市已完成782萬4830劑次疫苗接種，各劑次接種涵蓋率分別為第1劑98.56%、第2劑92.13%、第3劑75.89%、第4劑11.20%，均高於全國平均值。（編輯：郭諭儒）1110920