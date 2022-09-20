高雄鹽埕51年屋齡舊大樓傾斜 經鑑定無立即危險

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高市鹽埕區一棟屋齡51年老舊大樓，多年來緊靠鄰樓，台東強震後外牆剝落，再引關注。高市建管處今天邀4大公會到場鑑定，認無立即危險，將要求所有權人改善及協助危老重建。

高雄市鹽埕區這棟大樓，多年來緊貼著隔壁大樓，在台東強震後外牆剝落，隔壁大樓居民憂心不已，有居民說，建物緊靠情形已10多年了，但到現在都沒有處理，希望政府協助。

高雄市建管處長陳海通今天接受中央社記者訪問表示，以前建築法規未強制規定建物距離，老舊大樓因此與鄰房距離相當接近，民國103年已有碰觸鄰房情況，當時經土木、結構及建築師公會鑑定無立即危險。

陳海通說，台東強震後，已請各技師公會協助鑑定是否有立即性危險，並要求所有權人改善，否則將裁處開罰。目前老舊大樓無人居住，所有權人還算單純，高市府也將輔導協助所有權人申請危老更新，避免安全疑慮。

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建管處今天中午邀集高雄市土木、結構、大地技師及建築師公會到場會勘，勘查結果認定緊貼鄰房的老舊大樓建築物結構並無受損，經現場實測傾斜率為4/10000，未達1/40的危樓標準。

建管處表示，已要求建物所有權人應依建築法規定立即改善，也將請4大公會協助提供專業諮詢服務，若仍無積極維護，將依法裁處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。同時也建議所有權人申請危老重建，市府將積極協助。（編輯：郭諭儒）1110920