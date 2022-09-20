官方LINE訊息現漏洞 北市府：加強橫向聯繫

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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市議員陳炳甫指出，北市府花費200萬元預算建置官方LINE帳號卻出現漏洞，導致市民未接獲可移走車輛訊息遭拖吊。北市觀傳局今天表示，將加強與其他單位橫向聯繫。

國民黨北市議員陳炳甫發布質詢資料指出，台北市長柯文哲自上任就大力推動資訊電子化，每年花費新台幣200萬元預算營運台北市政府LINE官方帳號，發布包含官方政策、鄰里活動等，但發布平台未整合，導致資訊管道錯亂。

陳炳甫說，颱風梅花日前襲台，北市府為防豪雨，封閉部分水門與越堤道路，且只出不進，並開放水門附近紅黃線停放車輛，有民眾反映，透過市府官方LINE帳號得知此消息後，把車停放至公告範圍，隔天上午卻發現車輛被拖吊並遭開罰單，但市府官方LINE帳號未提及結束開放停車時間訊息。

陳炳甫表示，經詢問北市交通局，交通局回覆有發新聞稿對外告知，且市府官方LINE帳號是由觀光傳播局負責，觀傳局事後回應，相關單位須告知申請才會發文，這在互踢皮球。

他說，調資料發現，颱風軒嵐諾9月初襲台期間，北市府就有把相關資訊發布在官方LINE帳號，市府相關做法沒一致性，搞到民眾霧煞煞。

觀傳局回應，有關民眾反映市府LINE官方帳號未發布臨時開放停車結束訊息，將強化局處間橫向聯繫及強化內部溝通，避免後續再發生遺漏發布訊息情形。

觀傳局表示，市府LINE官方帳號為市政資訊傳遞重要管道，除每週二、四透過製圖等方式宣傳一般活動、政策資訊等，防災期間也能即時發布相關訊息告知市民。（編輯：李亨山）1110920