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北市議會通過調漲公車運價 交通局估年底實施

2022/9/21 15:32（9/21 16:36 更新）
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台北市議會21日通過台北市政府所提調漲公車運價案，並增加附帶決議，北市交通局應與新北市政府協商；交通局表示，議會通過後要執行相關行政程序，預估年底前實施。圖為台北市中正區民眾在候車月台等待公車進站。中央社記者吳家昇攝 111年9月21日
台北市議會21日通過台北市政府所提調漲公車運價案，並增加附帶決議，北市交通局應與新北市政府協商；交通局表示，議會通過後要執行相關行政程序，預估年底前實施。圖為台北市中正區民眾在候車月台等待公車進站。中央社記者吳家昇攝 111年9月21日
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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市議會今天通過北市府提出調漲公車運價案，增附帶決議，交通局應與新北市政府協商。交通局表示，議會通過後要執行相關行政程序，預估年底前實施，且會與新北市討論。

北市議會交通委員會16日審議「台北市聯營公車營運成本檢討及運價調整」等案，北市交通局提出，經審議後公車運價為新台幣23元，比民國109年7月核定19元，運價考量浮動油價調漲4元，公車公會承諾調漲運價1元，將提高駕駛等4類型員工月薪，預估每人增加2000元。

交通局當時表示，公車票價維持全票15元、軍警學生票12元、長輩身障孩童票8元，運價及票價差額由北市府編預算補貼，增13.15億元，今年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，預算有剩餘款，不需追加。市議會交通委員會最後通過市府提案送大會審議。

北市議會今天下午召開定期大會，審議包含北市聯營公車檢討及運調整等議案，針對公車運價調整案，國民黨籍議員王浩建議增列附帶決議，內容為台北市交通局應與新北市政府協商，包含民眾負擔和市府預算等，並檢討市府與民眾合理票價分擔比例。議會大會最後通過提案。

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台北市交通局長陳學台會後接受聯訪時說，檢討政府與民眾間合理票價分擔是遲早的事，會按議會決議執行，因議會通過調漲公車運價案後，仍要進行相關行政程序，調漲公車運價預計年底前實施，且會與新北市討論。

公車業者代表指出，感謝雙北市政府及議會支持，因運價調漲也會實施調整員工薪水，將開始籌備勞資會議，後續相關資料會提報給台北市公共運輸處。（編輯：張銘坤）1110921

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