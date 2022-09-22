新北軍風文創市集將登場 軍官談狙擊手訓練生涯

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（中央社記者高華謙新北22日電）軍風文創市集24、25日在新北眷村文化園區空軍三重一村登場，近50個攤位展出各式軍備收藏，並邀軍事漫畫家A士及梁紹先到場，還有軍官分享外界很少知道的狙擊手訓練生涯。

新北市政府文化局表示，軍風文創市集6月舉辦時大獲好評，這次配合2022新北市眷村文化節活動，除了擴大市集規模，展出各種軍事風格配件與收藏小物，特別邀軍事漫畫家A士及梁紹先到場，為市集增添活潑動漫元素。

現場將販售A士作品「大民國」「金門衛生兵的日常」及「後備役的教育召集」系列作品；號稱穿軍服的漫畫家梁紹先，也將和他的漫畫主角「毛球」帶上「奮鬥月刊」，和大家分享在軍中服役趣事。

文化局說，活動期間安排4場軍事歷史講座，包括陸軍特戰指揮部中尉黃嘉葆談外界甚少認識的狙擊手訓練生涯；海軍陸戰隊兩棲特戰部隊前指揮官歐穗興分享成為菁英單位指揮官心路歷程；空軍文物收藏家彭斯民「軍人魂：訓政時期陸海空軍短劍短刀文物圖誌」新書發表，及教官田定忠導讀「長空英雄魂—星式戰機飛官說故事」。

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此外，國軍人才招募單位也共襄盛舉，海軍陸戰隊將展示經典硬漢關卡「天堂路」，讓民眾體驗拍照。

新北市眷村文化園區空軍三重一村是北部地區僅存的防砲眷村，2022新北市眷村文化節「新眷時代」9月10日到10月10日週週都在這裡辦特色主題活動，且即日起到10月10日止，只要在一村完成「我是眷村旅遊規劃師」指定任務，就有機會獲得眷村大禮包，詳情可上空軍三重一村網頁（https://www.culture.ntpc.gov.tw/military_village）和臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/militaryavillage）查詢。（編輯：方沛清）1110922