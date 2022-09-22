援助彰化小兄妹善款踴躍 竟有假捐款帳號騙愛心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化白姓小兄妹因父親去世無依靠，消息披露後，各界捐款太踴躍，彰縣府今天緊急關閉專戶。而網路有人假冒民進黨議員賴清美助理名義提供帳號供民眾捐款，賴清美已報案。

家住彰化縣和美鎮的白姓小兄妹是單親家庭，原本跟著父親生活，但日前父親因罹癌過世，家中也因繳不出水電費被斷水斷電，小兄妹因此好幾天無法洗澡，也籌不出喪葬費用，無法幫父親辦理後事。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美在臉書披露此事，小兄妹狀況經媒體報導，除有慈善團體捐贈慰問金跟物資外，也有民眾透過彰化縣政府社會處社會救助金專戶，指名要捐款給白姓兄妹。

有媒體報導，民眾透過彰縣府社會處社會救助專戶捐給小兄妹的善款，金額超過千萬元；彰縣府社會處今天發布新聞指出，目前收到的金額已足夠小兄妹就學念書及生活所需，決定即日起停止受理捐款，對於金額部分，社會處表示不便透露。

不過有人自稱是賴清美的助理，在網路公布假捐款帳號，賴清美接受媒體聯訪時指出，這幾天有人是直接帶著現金來說要捐給小兄妹，她都請民眾透過縣府社會處捐款。

賴清美指出，沒想到會有人利用她的名義進行詐騙，她已向警方報案，希望早日揪出不法之徒，警方也已展開調查，呼籲民眾不要誤信網路不實言論。（編輯：謝雅竹）1110922