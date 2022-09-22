高雄3人違紀參選、1人改披綠袍 國民黨祭黨紀處分

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）國民黨高雄市黨部今天宣布，高雄市有3名議員參選人及1名山地原住民區長參選人，因自行以無黨籍或改披民進黨戰袍參選，遭到撤銷及開除黨籍處分，後續將報黨中央通過確定。

國民黨高雄市黨部今天發布新聞稿表示，黨員王齡嬌、劉景裕、徐尚賢3人自行以無黨籍違紀參選市議員，另何忠勇代表民進黨參選茂林區長；市黨部針對黨員未經同意自行登記參選，依據「中國國民黨員違反黨紀處分規程」作出黨紀處分。

國民黨高雄市黨部表示，9月初召開高雄市考紀會決議，後再召開高雄市委員會會議通過，針對王齡嬌、劉景裕、徐尚賢3人，予以撤銷黨籍處分，另何忠勇予以開除黨籍，後續將報中央常務委員會議通過後確定。

王齡嬌曾任第6、7屆高雄市議員，這次未獲提名回鍋參選。劉景裕則是苓雅區苓昇里長，徐尚賢曾發起罷免無黨籍高雄市議員黃捷，原本隸屬黃復興黨部。何忠勇則曾於2014年代表國民黨參選茂林區民代表，但未選上。

依據國民黨黨紀處分規定，黨員經開除黨籍，6年內不得請求恢復黨籍；經撤銷黨籍，3年內不得請求恢復黨籍。

徐尚賢對中央社記者表示，以無黨籍身分參選，沒有參與國民黨初選，避免造成黨內廝殺，盡心盡力替藍軍突破同溫層，爭取更多民眾認同，何錯之有？質疑國民黨不同選區有不同待遇，有人無黨籍參選，卻可以說是選舉考量被認可。

徐尚賢說，當黨意背離了民意，他一定要站在人民百姓這裡，毫不猶豫。他尊重國民黨，但更尊敬台灣人民百姓，「黨可以不要我，但我絕對不可能拋棄人民百姓，祝福國民黨，再見了！」（編輯：謝雅竹）1110922