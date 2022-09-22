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高雄承億酒店插旗亞灣區營運 陳其邁讚有眼光

2022/9/22 20:23（9/22 20:36 更新）
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高雄承億酒店22日宣告對外營運，高雄市長陳其邁（左9）及副市長史哲（左）、經發局長廖泰翔（右）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左11）、承億集團董事長戴俊郎（左10）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月22日
高雄承億酒店22日宣告對外營運，高雄市長陳其邁（左9）及副市長史哲（左）、經發局長廖泰翔（右）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（左11）、承億集團董事長戴俊郎（左10）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）進駐高市總圖「文創二期會館」的承億酒店，今天正式宣告對外營運。高雄市長陳其邁表示，業者很有眼光，在疫情時投入營運，也很有勇氣，市府未來也會在酒店所在的亞灣區，推動更多計畫。

位於前鎮區林森四路、亞洲新灣區內的承億酒店今天傍晚舉行媒體發布會，正式宣告對外營運，陳其邁及高雄市副市長史哲、中信慈善基金會董事長辜仲諒等人出席。

陳其邁致詞說，感謝業者們對高雄的投資，承億集團董事長戴俊郎很有眼光，還在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時投入營運，很有勇氣也很不簡單。市府未來在亞洲新灣區還有很好的計畫，歡迎業者們陸續進駐。

戴俊郎表示，感謝市府的好服務，尤其在陳其邁領導下，進度超乎他想像，市府團隊非常積極協助，大家齊力日以繼夜推動，如今如期完成，感謝市府支持。

承億酒店表示，酒店房間數共有208間，分兩階段營運，第一階段先開放117間，第二階段再開放91間。9月初開放試營運，9、10月訂房率已達8成。房間有海景面、市景面，主打一泊二食，均價新台幣8800元。

酒店內有50公尺高空懸挑透明無邊際泳池，可欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。7樓「承風青鳥」書店也於今天同步對外營運，接下來，還有高空酒吧、健身房及3層樓宴會廳預計11月營運。

承億酒店建築體透過空橋連通高雄市立圖書館總館，酒店內還有豐富的藝術收藏與裝置藝術、圖書陳列及系列策展等活動，將打造為「亞洲新灣區的文化客廳」。（編輯：謝雅竹）1110922

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