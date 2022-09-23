弘光科大妝品系教師設計課程 助培訓視障調香師

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由美光基金會資金補助、遠哲科學教育基金會執行企劃的「化學與自然芳香科學週末營」，日前於台灣愛之光公益協會園區辦理，邀請弘光科大化妝品應用系教師授課，盼培育視障者成為專業調香師，跳脫只能從事筋絡按摩、擔任街頭藝人的框架。（弘光科大提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）弘光科大化妝品應用系教師歐明秋，日前協助台灣愛之光公益協會培訓視障調香師，過程中她發現視障者對香氣分辨能力俱佳，希望開創視障香氛設計師新職種。

弘光科大今天發布新聞稿表示，美光基金會資金補助、遠哲科學教育基金會執行企劃的「化學與自然芳香科學週末營」，日前於台灣愛之光公益協會園區辦理，希望培育視障者成為專業調香師，跳脫只能從事筋絡按摩、擔任街頭藝人的框架。

弘光科大化妝品應用系副教授歐明秋表示，因為視覺被關閉，視障者嗅覺比較發達，對香氣分辨能力俱佳，今年4月起輔導台灣愛之光公益協會的視障者學習調香技能，課堂上有些味道她可能還沒察覺嗅出，學員便已經能分辨出來。

歐明秋透露，協會開課原本只招收6名學員，沒想到開放報名後名額瞬間秒殺，最後篩選出7名學員，其中有2名學員每週專程從台北南下上課。她重新編撰教案，把視覺性圖片教材全改掉，轉成文字描述，再請志工協助轉成點字檔，讓視障學員能夠更順利上課。

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課程內容也重新設計，歐明秋說，一開始先讓學員參與完整的香水課程，接著介紹調製工具、認識香水基礎知識，進一步教導設計香水配方，了解香料、比例計算，還引導學員學習故事包裝與行銷，課程結束後進入職場實習，讓學員結合理論與實務，累積做中學的經驗。

歐明秋指出，7名視障者培訓後，已進入職場實習或將所學應用在現有職場，其中1名學員原先從事SPA按摩工作，將課程所學融入SPA應用，多了一項專長，在職場上更有競爭力。（編輯：黃世雅）1110923