中市勞工局推職場深耕服務 助身障者穩定就業

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）身障者求職難，而就業後的職場適應更是挑戰，台中市勞工局推出「職場深耕服務」，局長張大春今天指出，這項服務對於就業後有適應困難的身障者，提供後續協助與輔導。

張大春表示，一般人都以為身心障礙者求職難，其實更難的是就業後的穩定適應。勞工局為此推動「職場深耕服務」，對於就業後有適應困難的身心障礙者，提供後續協助與輔導，希望提升身障者職場適應力與穩定度。

張大春說，這是一種永續關懷機制，讓就業的身心障礙者有求助窗口，對進用他們的企業雇主來說如同「後續服務」，有問題有人協助解決，可提升企業進用意願。

張大春表示，今年截至8月底，勞工局共受理28人申請，成功輔導12人排除障礙，穩定就業，例如有輕度自閉症的小佑就是其中一人。

深耕就服員李柏青表示，小佑能力不錯，組裝零件效率高。只是就業半年後，公司依淡旺季，需要人力輪調，小佑不適應支援的新產線，工作效能明顯降低，導致情緒受影響，有時出言不遜。

李柏青說，同事不了解小佑自閉症特質，誤認他工作效率差，為人不禮貌，人際關係不佳讓小佑幾次想要離職。經與業者溝通，說明小佑障礙特質，業者很包容，為小佑調廠換新環境，並簡化工作性質，小佑恢復信心，又樂在工作中。

張大春強調，深耕職場，是一種對雇主及身心障礙者永續關懷的雙贏措施，歡迎有需求的企業或身心障礙民眾多加利用。（編輯：張芷瑄）1110924