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飛安觀念向下扎根 金門航空站辦寫生書法比賽

2022/9/26 16:19（9/26 16:46 更新）
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金門航空站主任洪念慈（右）表示，宮廟施放天燈和現下流行的遙控無人機對飛航安全威脅至大，26日辦理年度飛航安全宣導活動寫生及書法比賽，對學童推廣飛安觀念。寫生作品以現場景觀描繪寫生為主，讓小朋友盡情發揮創意。中央社記者黃慧敏攝 111年9月26日
金門航空站主任洪念慈（右）表示，宮廟施放天燈和現下流行的遙控無人機對飛航安全威脅至大，26日辦理年度飛航安全宣導活動寫生及書法比賽，對學童推廣飛安觀念。寫生作品以現場景觀描繪寫生為主，讓小朋友盡情發揮創意。中央社記者黃慧敏攝 111年9月26日
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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門航空站主任洪念慈今天表示，宮廟施放天燈和現下流行的遙控無人機對飛航安全威脅至大，航空站今天辦理年度飛航安全宣導活動寫生及書法比賽，對學童推廣飛安觀念。

洪念慈接受記者訪問表示，對金門地區民眾而言，往來台灣之間，航空站一直扮演著至關重要的角色；為金門民眾守護飛航安全是航空站最重要的使命，每年舉辦的飛航安全宣導活動就是希望將飛安思想種在下一代主人公的腦海裡，大家共同守護金門飛航安全。

金門航空站111年度飛航安全宣導活動寫生及書法比賽，下午在航空站航廈觀景台及會議室分頭舉行；洪念慈表示，今年共有13所小學及5所國中，共91名師生參加，寫生作品以現場景觀描繪寫生為主，現場備有小水桶及板凳供參賽學生使用，讓小朋友盡情發揮創意，為活動增添繽紛色彩。

至於書法比賽的主題以禁止無人遙控飛機為書寫主題，所有國中參賽選手在航站大會議室內，以中華筆墨方式呈現這次飛航宣導活動的主題。

洪念慈指出，根據過往經驗，農地焚燒稻草、宮廟施放高空煙火天燈，以及現時流行的遙控無人機對於飛航安全產生巨大威脅；因此，航站懇請參與師生在活動結束後，向親朋好友和長輩親屬宣導，注意這些有礙飛航物體的施放安全，共同維護金門地區飛航安全。

航空站表示，寫生及書法比賽今天辦理後，將在10月26日頒獎，到時還將舉辦有獎徵答。（編輯：謝雅竹）1110926

金門航空站111年度飛航安全宣導活動寫生及書法比賽，26日下午在航空站航廈觀景台及會議室分頭舉行，書法比賽以禁止無人遙控飛機為主題。中央社記者黃慧敏攝 111年9月26日
金門航空站111年度飛航安全宣導活動寫生及書法比賽，26日下午在航空站航廈觀景台及會議室分頭舉行，書法比賽以禁止無人遙控飛機為主題。中央社記者黃慧敏攝 111年9月26日
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