台中樂器節重回后里馬場 表演樂手角逐30萬獎金

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台中市文化局27日宣布邁入第17屆的「2022台中樂器節」活動起跑，10月8、9日將在后里馬場登場，歡迎民眾到場享受多元精采的音樂饗宴。中央社記者趙麗妍攝 111年9月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）2022台中樂器節10月8、9日在后里馬場舉行，來自全台的薩克斯風、爵士鼓和長笛等好手接力帶來精采表演，8日將舉辦樂器演奏決賽，38名樂手角逐新台幣30萬獎金。

台中市政府文化局主辦「2022台中樂器節」今年邁入第17屆，記者會今天上午在陽明大樓舉行，台中市副市長令狐榮達表示，台中樂器節在市府與地方產業持續合作下17年不間斷，展現市府積極振興藝文產業的決心，期盼繼續攜手打造共享文化生活的幸福城巿。

令狐榮達指出，每年台中樂器節除樂器展示，同時辦理薩克斯風、爵士鼓和長笛等樂器演奏比賽，是許多優秀樂手初試啼聲的舞台。今年樂器演奏比賽有近80名樂手報名，有38名樂手在10月8日登上決賽舞台一決高下，角逐30萬元總獎金。

文化局透過文字稿補充，這2年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，台中樂器節仍持續辦理，希望藉由匯聚全台及台中傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業的發展，也讓更多民眾享受到多元精采的音樂饗宴。

10月8、9日活動現場同時舉辦樂器市集，展出樂器師傅們巧手打造、最具地方代表性的樂器及安排體驗活動。（編輯：黃世雅）1110927