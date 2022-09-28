北捷文湖線異常頻率升高 部分路段派員隨車

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）文湖線近期時常發生列車異常事件，23日造成近半小時延誤、影響約萬名旅客。北捷表示，已展開車隊專案檢查，並從今天起在尖峰時段的辛亥至港墘站間，每部列車都派員隨車。

台北捷運文湖線近期頻頻發生異常事件，像是列車無法自動行駛、珍珠奶茶吸管卡車門、車廂間冒煙並出現焦味等，23日又有一部列車因為輔助電力設備異常無法行駛，導致近半小時的延誤，影響約1萬名旅客。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，近期文湖線在尖峰時段發生異常的頻率確實較高，今年截至目前為止已有14件異常事件，去年一整年僅11件。

北捷指出，為了提升文湖線穩定度，已展開車隊專案檢查及預防檢修精進計畫，並派駐一級主管現場督導，且今天起到年底，原本採全自動無人駕駛的辛亥站至港墘站間，每部列車在尖峰時段都會派員隨車，若有異常可即時因應處理。

北捷說明，由於23日的異常事件是列車輔助電力系統的電池充電纜線軍規接頭熔蝕，因此一週內將全面檢查車隊，未符合標準的列車將留車管制，並根據檢修優劣程度汰換全車隊軍規接頭，預計10月底物料到貨後，3個月內完成更換。

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北捷指出，23日熔蝕的軍規接頭近3次預檢結果均符合標準，但仍發生異常，顯示單一標準值可能無法即時發現問題，因此將全面進行專案檢修，改採趨勢比較分析檢修工法，以預防醫學的概念比對歷史數據及變化。

北捷表示，檢修計畫鎖定文湖線較常發生故障的煞車系統、車門系統、輔助電力系統、轉向架等設備，若有數值差異過大的情形，提早篩選出瑕疵，並藉此建立預警機制。（編輯：張銘坤）1110928