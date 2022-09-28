基隆議員指田徑場重建延宕 林右昌：遇人不淑

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基隆市議員呂美玲28日在議會質詢表示，市立田徑場重建工程一再延宕，到現在地面還是平的，市長林右昌（圖）答詢，「我們遇人不淑」，營造商與監造商從得標以來糾紛不斷；林右昌說，他裁示「如果不行就解約」。中央社記者王朝鈺攝 111年9月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市議會今天召開定期會，市議員呂美玲提出市立田徑場重建工程一再延宕，到現在地面還是平的，市長林右昌答詢，「我們遇人不淑」，營造商與監造商從得標以來就糾紛不斷。

呂美玲表示，她是非常愛運動的人，因為她4年前罹癌開始運動每天跑步，田徑場成了她的依靠，也是健康的補充品，但到現在田徑場地上還是平的，沒有任何一座建築物蓋好。

林右昌答詢，有關廠商部分，營造商說實在「我們遇人不淑」，營造商與監造商從得標以來糾紛不斷，市府教育處也一直協助，希望能取得共識，結果就是工程嚴重延宕，衝突原因倒不是在設計變更，而是邊坡的處理到底要用何種設計與工法，這點一直沒辦法有共識。

林右昌說，他裁示「如果不行就解約」，後來是因為行政院公共工程委員會副主委顏久榮和交通部長官視導，提出廠商如果願意且真的有施工，那再給廠商一次機會，不然他的立場非常清楚且強硬，就是解約。

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市府向中央爭取經費拆除重建，斥資新台幣4億5879萬餘元，預定打除現有環狀看台，規劃為開放式運動場域，並設置約3000席的看台區等空間及興建立體停車場等。

工程於去年2月開工，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，且營造商與監造商溝通出現問題，及市府在變更設計過程中，認為營造商報價過高因而未達成共識等因素，使得工期一再延宕，預計民國113年6月完工。（編輯：李錫璋）1110928