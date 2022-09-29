黃珊珊政見會教育局長現身 議員質疑行政不中立

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北29日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨召開教育政見記者會，台北市教育局長曾燦金現身，議員簡舒培質疑行政不中立，並說曾燦金雖有請假，帶頭替前長官助選，是替政治服務。

台北市政府發言人陳智菡今天表示，曾燦金有請假，沒有違反行政中立法，北市府規約已在2019年10月29日修正，規範市長及政務人員屬政治性任命，上班或勤務時間不得助選，但不包含請假或下班時間。

台北市長柯文哲上午出席台北葫蘆寺建廟75週年九聖齊聚水陸除瘟巡安活動開鑼記者會，被媒體問到此事表示，聽說曾燦金沒上台，但坐在台下時，柯文哲表示「回去查一下，怎麼一回事」。

黃珊珊昨天在競選總部召開教育政見記者會，曾燦金及教師會等代表等人到場。曾燦金接受聯訪說，有請假且沒行政不中立，但未跟市長柯文哲報備。黃珊珊會後受訪指出，曾燦金是政務官，政務官沒行政不中立，這次推動政見都是她擔任議員時與教育局討論出來結果，可說是大家的心血。

民進黨籍台北市議員簡舒培說，曾燦金無視全市辛苦老師，選在教師節出席黃珊珊政見記者會，根本是為政治服務，再次顯示市府團隊說一套、做一套，無視行政中立，北市府只剩選舉不顧市政，荒腔走板。

簡舒培表示，面對外界質疑是為政治服務、行政不中立，曾燦金卻稱有請假，明明是上班時間卻請假力挺黃珊珊，根本藐視市政工作，證明柯文哲帶領市府團隊，政治服務比市政還重要。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤在臉書（Facebook）發文，柯文哲曾頒布政務官行政中立規約，宣示讓北市成為藍綠非戰區，並明定北市政務官不得請假助選，但曾燦金替黃珊珊站台助選，並稱有請假，北市府根本沒原則。

柯文哲今天下午出席「商圈嘉年華-台北生活祭」啟動記者會，被媒體堵訪時則說，吳思瑤是用2016年的行政命令，後來2019年人事處依中央的法令有再修過1版，所以沒問題。

陳智菡表示，市長及政務人員涉及選舉活動行為規約已在2019年修正，所稱上班或勤務時間，是參照公務人員行政中立法等規定辦理，曾燦金未違反市府規約或行政中立法。（編輯：李亨山）1110929