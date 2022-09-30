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配合全民運開幕 嘉縣舉行「發光音樂祭」同歡

2022/9/30 14:06
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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）全民運開幕典禮10月8日晚於嘉縣立田徑場舉辦，會後接著舉行「發光音樂祭」，由玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團動感開唱，旋風煙火高空馬戲壓軸表演，邀民眾同歡。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，全民運動會10月8日晚上在嘉義縣田徑場舉行開幕典禮，典禮結束後8時30分至10時在原場地接著舉辦「發光音樂祭」。

嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍告訴中央社記者，音樂祭邀請玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團動感開唱，黃子佼及圓圓主持。

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黃秋萍說，美秀集團為嘉義縣出身的獨立樂團，裝咖人主唱、糜先生吉他手也都來自嘉義縣，特地邀請他們回嘉，透過音樂參與家鄉盛典。另外，除樂團表演，更有美女舞團全場熱舞不間斷，最後壓軸表演旋風煙火高空馬戲，要將活動帶至高潮。

「發光音樂祭」邀請全國民眾共同感受嘉義縣熱情與魅力，相關活動訊息至「嘉義縣表演藝術中心」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：郭諭儒）1110930

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