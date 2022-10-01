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屏東開打次世代及流感疫苗 逾百人2種同時接種

2022/10/1 15:50（10/1 16:21 更新）
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屏東縣政府1日在屏東火車站開設流感疫苗施打站，同時也提供COVID-19莫德納次世代疫苗施打，衛生局提醒，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，鼓勵民眾踴躍接種，強化自身保護力。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月1日
屏東縣政府1日在屏東火車站開設流感疫苗施打站，同時也提供COVID-19莫德納次世代疫苗施打，衛生局提醒，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，鼓勵民眾踴躍接種，強化自身保護力。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣政府今天在屏東火車站開設疫苗施打站，提供莫德納次世代疫苗及公費流感疫苗施打，有逾百名民眾一手施打COVID-19疫苗、一手接種流感疫苗。

時序即將進入秋冬流感流行期，為提升民眾接種可近性及便利性，屏東縣政府上午在屏東火車站開設流感疫苗施打站，同時也提供莫德納次世代疫苗施打，鄉鎮市衛生所及縣內78家合約院所也開設流感疫苗門診。

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屏東縣政府衛生局長施丞貴表示，配合中央政策外，縣府另採購疫苗提供高中職以下未滿50歲教職員與學生一同在校接種，提升校園群體保護力，已委託7家合約醫院進入校園，提供流感疫苗接種服務。

衛生局提醒，流感疫情達高峰前獲得足夠保護力，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種。若出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。（編輯：郭諭儒）1111001

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