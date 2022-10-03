金沙日照開辦 金門一國中學區一日照年底達標

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（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府今天舉行金沙鎮衛生所日間照顧中心開辦典禮，縣府表示，金門長照服務單位數增加、投入人數增多，接受服務人數也成長，「一國中學區一日照」目標可望年底達標。

副縣長李增財在開辦典禮致詞表示，金沙日照中心的開辦，使金門縣推動的「一國中學區一日照」目標邁進一大步，尤其日照中心與衛生所位於同棟建築，進一步促進醫療整合。

衛生福利部長期照顧「整建長照衛福據點計畫」，以全國814個國中學區為基礎，落實「一國中學區布建一日間照顧中心」目標。金門縣衛生局說明，全縣現有5個國中學區；日照部分，有金城鎮珠山、金湖鎮金門醫院和蘭湖、烈嶼鄉西方，加上今天開辦的金沙衛生所日照中心，以及預定年底開辦的安岐多元照顧中心，年底即可達成「一國中學區布建一日間照顧中心」目標。

金沙日照中心由智善長照公司附設私立蜻蜓社區長照機構承接，智善董事長吳友欽表示，已取得縣府核發設立許可，未來可提供至多20名失能失智者生活照顧、健康促動、家屬指導及諮詢、備餐等服務；智善與縣府將在近日簽約後，展開運作。

衛生局長李錫鑫指出，3年多來，金門縣積極布建長照服務單位，服務長照需求者成果顯著，投入長照專業人員由149人成長至384人，增加1.6倍；使用長照服務人數更從2018年615人增長至今年6月底1167人，增加約近1倍。

縣府表示，從以上服務單位數增加、投入人數增多，服務人數成長字來看，金門縣已逐步實踐「完善長照及照護體系」的目標；此外，社會處也推動身障者日間照顧服務，更完整布建地區照顧資源網絡。

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金沙鎮衛生所日照中心位於金沙鎮后浦頭120號4樓，1樓是衛生所，鄰近金沙車站、金沙國小、縣警局金湖分局金沙分駐所等，交通便利；未來至多可服務20名在日常生活需要協助的失能或失智者，可減輕照顧者照顧壓力和負擔，同時也讓照顧者擁有喘息空間。

衛生局表示，凡家中有65歲以上（原住民為55歲以上）、領有身心障礙證明及50歲以上失智症者有服務需求者，都可在星期一至星期五上班時間撥打1966長照專線諮詢並申請。（編輯：陳仁華）1111003